Avrupa Hava Emniyeti Birimi (Eurocontrol) tarafından paylaşılan 2025 yılı verilerine göre, Avrupa hava sahasındaki hareketlilik ekonomik olarak büyük bir hacme ulaştı.

Geçen yıl Avrupa genelinde gerçekleşen 11,1 milyon uçuş sonucunda, sadece hava sahası kullanımı karşılığında 11,8 milyar euro gelir sağlandı.

Patronlar Dünyası’ndan Feramuz Erdin’in haberine göre; Türkiye, hava trafiği yoğunluğunda Avrupa altıncısı olarak bu dev gelirden önemli bir pay almayı başardı.

TÜRK HAVA SAHASINDA HAREKETLİLİK ARTTI

2025 yılında Türk hava sahasındaki trafik, bir önceki yıla oranla yüzde 9’luk bir artış gösterdi. Bu yükselişte komşu ülkelerdeki hava sahalarının ticari uçuşlara kısıtlanması rol oynasa da Türk Hava Yolları’nın (THY) sergilediği performans belirleyici oldu.

Verilere göre, Türkiye semalarından günde ortalama 5 bin 89 uçak geçti. Bu uçakların 3 bin 355’i doğrudan Türk havalimanlarını kullanarak iniş veya kalkış yaptı. Bu yoğunluk, her gün yaklaşık 1 milyon yolcunun Türk havalimanlarından hizmet alması anlamına geliyor.

THY, MİLLİ HAVAYOLLARI ARASINDA ZİRVEDE

Havayolu şirketlerinin performans sıralamasında Türk Hava Yolları, günlük ortalama 1559 uçuşla Avrupa genelinde üçüncü sırada yer aldı. Listenin ilk iki sırasını “düşük bütçeli seyahat” odaklı Ryanair ve easyJet paylaşırken; THY, kendi kategorisindeki rakipleri olan Lufthansa ve Air France’ı geride bırakarak milli bayrak taşıyıcı havayolları arasında birinciliğe yerleşti. THY, uçuş hacmini bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında artırarak bu başarısını perçinledi.

EKONOMİK KATKI SADECE HAVA SAHASIYLA SINIRLI DEĞİL

Bilet fiyatlarına dahil edilen ve Avrupa genelinde 11,8 milyar euroya ulaşan hava sahası kullanım ücretlerinin yanı sıra, havalimanı işletmecileri de sundukları yer hizmetleri ve diğer operasyonel süreçler karşılığında havayolu şirketlerinden ek gelir elde etmeye devam ediyor.