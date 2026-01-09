İran'daki protestolar hava trafiğini etkiledi. Türk Hava Yolları, Tahran, Tebriz ve Meşhed'e planlanan seferlerini iptal ederek yolcuları uyardı.

THY'DEN SEFER İPTALLERİ

İran'da para biriminin değer kaybıyla başlayan gösteriler ülke geneline yayılırken, THY'nin 17 seferini iptal etmesi haberi ajanslara düştü.

AJET VE PEGASUS'TAN DA İPTAL AÇIKLAMASI GELDİ

İran’da yaşanan olaylar ve ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle AJet de bugün ve yarın yapacakları seferleri iptal ettiğini duyurdu. Pegasus Havayolları da İran'a uçuşlarını durdurduğunu bildirdi.

İran'da son haftalarda ekonomik zorluklar nedeniyle başlayan protestolar, hızla siyasi bir boyut kazanarak ülke genelinde yayıldı. Göstericiler, hayat pahalılığı ve yönetim karşıtı sloganlarla sokaklara dökülürken, güvenlik güçlerinin müdahalesi dikkat çeken boyutlara vardı.

Türk Hava Yolları, İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle önemli bir karar aldı. Şirket, 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi günlerine planlanan Tahran, Tebriz ve Meşhed seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY'NİN ALDIĞI ÖNLEM VE YOLCU BİLGİLENDİRMESİ

Türk Hava Yolları'ndan yapılan resmi açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.

Şirket, etkilenen yolcuların uçuş durumlarını Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesindeki uçuş durumu sorgulama sayfası üzerinden takip edebileceğini belirtti. Yolculara, alternatif uçuş seçenekleri veya bilet işlemleri için erken hareket etmeleri tavsiye ediliyor.

Uçuşların güncel durumunun "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

AJET'TEN DE BİLGİLENDİRMESİ

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, “İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran’a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır” denildi.