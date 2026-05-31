Thuram cep yaktı: Juventus Galatasaray'dan dünyaları istedi

Galatasaray yaz transfer döneminde orta sahasını önemli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.
Sarı Kırmızılılar, Juventus'un Fransız yıldızı Khephren Thuram'ı transfer etmek istiyor. Ancak İtalyan basınında çıkan haberler pek de iç açıcı değil.
Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Thuram transferine ilişkin İtalyan basınında manşetleri süsleyen transfer iddiasını paylaştı.
İddiaya göre; Juventus Galatasaray'dan Thuram transferi için tam 40 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.
Sezonu istediği pozisyonda bitiremeyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Juventus'ta Thuram dahil birçok oyuncunun satışı gündemde.
Galatasaray'ın orta sahada iki yönlü oynayabilen yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilmek için Torino ekibini indirime gitmeye ikna etmesi gerekecek.
2024 yazında Nice'ten 20 milyon Euro karşılığında transfer edilen Thuram geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 45 maçta forma giyip 4 gol, 5 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olarak değerlendirilen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.