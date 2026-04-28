Oklahoma City Thunder, NBA play-off’larında Phoenix Suns karşısında 131-122’lik galibiyetle seriyi 4-0’a taşıdı ve konferans yarı finaline yükseldi.

THUNDER SERİYİ SÜPÜRDÜ

Thunder, Shai Gilgeous-Alexander’ın 31 sayı ve 8 asistlik performansı ile Chet Holmgren’in 24 sayı ve 12 ribauntluk katkısıyla maçı kazandı.

Phoenix Suns cephesinde ise Devin Booker 24, Jalen Green ve Dillon Brooks 23’er sayı üretti.

Thunder, konferans yarı finalinde Los Angeles Lakers – Houston Rockets eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.