Los Angeles’ta oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında Thunder adına Shai Gilgeous-Alexander 35 sayıyla öne çıkarken, Ajay Mitchell de 28 sayı kaydetti.

Lakers cephesinde ise LeBron James 24 sayı ve 14 ribaund, Austin Reaves 27 sayı, Rui Hachimura ise 25 sayıyla mücadele etti.

Bu sonuçla seriyi süpüren Thunder, Batı Konferansı finalinde mücadele etmeye hak kazandı.



CAVALİERS, SERİDE 2-2'LİK EŞİTLİK SAĞLADI

Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers konuk ettiği Detroit Pistons'ı 112-103 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell'in 43 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Mitchell, karşılaşmanın ikinci yarısında 39 sayı atarak NBA play-off rekorunu egale etti.

Pistons'ta Caris LeVert 24 sayı, Cade Cunningham ise 19 sayı attı.