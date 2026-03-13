Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics’i 104-102 mağlup etti.

Thunder’ın All-Star oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı üreterek galibiyette başrol oynadı ve üst üste 127 maçta 20 sayı barajını aşarak Wilt Chamberlain’in 1963’ten beri kırılmayan rekorunu egale etti.

Maç son anlarında 102-102 eşitlikle geçilirken Chet Holmgren’in serbest atışlarıyla Thunder galibiyeti kazandı. Holmgren 14 sayı ve 9 ribauntla oynarken, Ajay Mitchell 15 sayı ve 6 asistle katkı verdi.

Celtics cephesinde Jaylen Brown 34 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla öne çıkarken, Payton Pritchard 14 sayılık katkı yaptı.

DONCİC, LAKERS FORMASIYLA İLK KEZ 50 SAYI BARAJINI GEÇTİ

Los Angeles Lakers, Luka Doncic’in 51 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla Chicago Bulls’u 142-130 yendi. Şubat 2025’te Dallas Mavericks’ten transfer edilen Sloven yıldız, Lakers formasıyla ilk kez 50 sayı barajını geçti.

Sakatlığı nedeniyle son üç maçta oynamayan LeBron James 18 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle mücadele ederken, Austin Reaves 30 sayıyla etkili oldu. Bulls’ta Josh Giddey 27 sayı, 15 asist, 8 ribaunt, Matas Buzelis ise 22 sayıyla takımına katkı sağladı.