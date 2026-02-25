Samsunspor UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk maçını 1-0 kazandığı eşleşmenin rövanşında KF Shkëndija'yı ağırlıyor.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçen Samsunspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Thorsten Fink, ilk kez kendi taraftarları önünde bir maça çıkacağı için heyecanlı olduğunu ifade etti.

THORSTEN FINK: 'SON 16'YA KALMAK TARİHİ BİR BAŞARI OLACAKTIR'

Thorsten Fink, "İlk defa kendi evimde bir karşılaşmaya çıkacağım. Shkendija maçını dört gözle bekliyorum. Son 16’ya kalmak tarihi başarı olacaktır." dedi.

'YARIN 2 FORVET OLABİLİR'

Alman çalıştırıcı ayrıca kritik karşılaşmaya dair şunları söyledi:

"Kısa zaman oldu ben buraya geleli. Takıma biraz enerji getirdiğimi düşünüyorum. İlk maçta bunu çok iyi başardık. Yarınki karşılaşmayı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yarınki karşılaşmada oynayabilecek farklı oyuncular olabilir. 2 forvet olabilir. Kontra ataklarda ve geçişlerde de iyi oynamak istiyoruz. Sadece kontra oynayan bir takım değiliz. Beklemek istemiyoruz. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Enerjiye ve özgüvene sahip olmamız lazım. Taraftarımıza da ihtiyacımız olacak.

'AVANTAJI KULLANMAK İSTİYORUZ'

Shkendija takımı evlerinde sadece 1 karşılaşma kaybetti. Buna rağmen onlara karşı kazandık. Avantajlı skor elde ettik ve onu kullanmak istiyoruz."