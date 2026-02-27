UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Samsunspor, sahasında Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija’yı 4-0 mağlup ederek tur atladı. Karadeniz ekibi, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thorsten Fink hem karşılaşmayı hem de hedeflerini değerlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, tur atlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Şuanda kurayı dört gözle beklediğimizi söyleyebilirim" dedi.

Fink, bir sonraki turda Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk ile eşleşeceklerini hatırlattı. İki takımın da güçlü olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, favori gösterilmeyebileceklerini ancak sürpriz yapabileceklerini ifade etti. Rayo Vallecano’nun topa sahip olma konusunda etkili bir ekip olduğunu, Shakhtar’ın ise kaliteli oyunculara sahip bulunduğunu dile getirdi. Hedeflerinin bir üst tur olduğunu vurguladı.

MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Karşılaşmayı değerlendiren Fink, "3 puan almak önemliydi. Ülke puanına katkı anlamında da mutluyuz. Bunu başardığımız için mutluyuz. Hoca olarak ben de bu galibiyetten dolayı mutluyum. İlk yarı performansımızı gösteremedik. İlk yarıda biraz gergindik. Bu sebepten dolayı performansımızı gösteremedik. İlk golden sonra oyunun kilidini açtık. Rakibimize herhangi bir fırsat vermedik. Küçük de olsa fırsat vermedik. İki forvetle oynamak riskliydi. Kendi evimizde ve taraftarımızın önünde kazanmak istemiştik. 4-0 kazanmak da 1-0’a oranla iyiydi. Totalde 5 gol atmış olduk" ifadelerini kullandı.

AVRUPA HEDEFİ VE BEKLENTİLER

Takımın Avrupa tecrübesine de değinen Fink, "İyi bir yıl geçirmiş bir takıma gelmek kolay değil. Takımda Avrupa’da oynamamış oyuncular var, ritmi farklı oyuncular var. Kulüp geçmişte çok doğru işler yaptı. Belki şampiyon olmadı ama sonuç olarak 7. sıradayız. Türkiye’de beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. Kulüp çok doğru ve iyi işler yapıyor. Bazı sakatlarımız da var. Beklentimiz şimdi gidebildiğimiz kadar Konferans Ligi'nde gitmek istiyoruz. Ben tecrübeli bir hocayım ve bu durumlarla nasıl başa çıkılması gerektiğini biliyorum. Pazar günü oynayacağımız lig maçında 1 veya 2 genç oyuncumuza şans vermeyi düşünüyorum. Sadece kendim için değil, takım ve kulüp için de mutluyum. Ben şu anda sahanın kenarındayım. Kurayı bekleyeceğiz. Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk’ten biri olacak. İki rakip de güçlü. Belki favori olmayacağız ama sürprizi gerçekleştirebiliriz. Biz sadece karşılaşmaları oynamak için oynamayacağız. Çeyrek finale kalmak için oynayacağız. Shakhtar’ın güzel oyuncuları var. Rayo Vallecano topa sahip olmada çok iyi bir takım. Onlara karşı dostluk maçında oynamıştım. Hedefimiz önümüzdeki turu da geçmek" şeklinde konuştu.