UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, sahasında İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, mücadeleyi değerlendirdi.

THORSTEN FINK: 'HATALAR YAPTIK, BUNU KULLANDILAR'

Alman teknik adam, maçta yapılan hataların sonucu belirlediğini belirtti.

Fink, “Hatalar yaptık, bunu kullandılar. Rayo çok olgun bir takım. Bu hataları beklediler. Topa sahip olma oranı daha fazla bizdeydi. Gol beklentisi bizdeydi. Birçok istatistikte biz daha iyi olan taraftık.” dedi.

'İKİNCİ MAÇTA HER ŞEY MÜMKÜN'

Rövanş karşılaşmasına dikkat çeken Fink, tur umutlarının sürdüğünü ifade etti.

Fink, “Oynayacağımız ikinci bir maç var. Futbolda her şey mümkün. İlk golü erken bulursak onlara zarar verebiliriz.” şeklinde konuştu.

SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

Takımda önemli eksikler bulunduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, bazı oyuncuların dönüşünün önemli olacağını söyledi.

Fink, “Birçok sakat oyuncumuz var. Kanat oyuncularımız eksikti. Emre Kılınç ve Coulibaly dönüyor. Önümüzdeki haftalar için onların geri dönmesi çok önemli.” dedi.

'RAYO KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANABİLİR'

Rayo Vallecano’nun güçlü bir takım olduğunu belirten Fink, İspanyol ekibinin turnuvayı kazanabilecek seviyede olduğunu ifade etti.

Fink, “İyi bir takıma karşı oynadık. Çok fazla fırsat vermediler. Rayo, Konferans Ligi’ni kazanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.