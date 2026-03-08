Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçı nefes kesti.

Samsunspor'un iki kez öne geçerek 2-1'lik üstünlüğü yakaladığı ve son dakikalara kadar skoru koruduğu maçta Fenerbahçe son sözü söyleyen taraf oldu.

Sarı Lacivertliler 89'da Dorgeles Nene ve 90+5'te Sidiki Cherif'in golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Samsunspor'da dört büyük kulüpten birine karşı çıktığı ilk maçının ardından Alman teknik adam Thorsten Fink mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe deplasmanında iyi bir performans sergilediklerine değinen Thorsten Fink takımıyla gurur duyduğunu ifade etti.

THORSTEN FINK: 'BUGÜN MAÇA BAKARSAK İKİ TAKIM ARASINDA DEĞER FARKI YOKTU'

Fink maç sonu şöyle konuştu:

"Bence çok iyi bir oyun çıkardık. Takımımla gurur duyuyorum. Planımız ilk dakikadan itibaren çok iyi işledi. Belki topa sahip olma oranımız daha iyi olabilirdi. Biz geleli 3 hafta oldu. Tüm eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz.

Fenerbahçe bizden kadro değeri olarak 5 kat daha yukarıda. Bugünkü maça bakarsak, iki takım arasında öyle bir değer farkı yoktu.

Belki ofsayt vardı son golde. Fenerbahçe oyuncusu, kalecimizin hareket alanını kısıtladı. Belki ofsayt olabilirdi.

İlk yarı sonunda iki oyuncumu çıkardım, sarı kartları vardı, öyle bir risk almak istemedim. Bazı fırsatlarımız vardı ikinci yarıda, bunları değerlendiremezsen Fenerbahçe gibi bir takım gol atabiliyor. Maçı kaybettik. Çok çalışmamız gerekiyor."

SAMSUNSPOR'UN FINK YÖNETİMİNDE İLK MAĞLUBİYETİ

Thorsten Fink yönetiminde bugün 6. maçına çıkan Samsunspor ilk yenilgisini de Fenerbahçe'ye karşı almış oldu. Fink'in takımın başına geçmesinin ardından Samsunspor Fenerbahçe maçına kadar ligde ve Avrupa'da toplamda çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.