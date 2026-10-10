Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmanın ardından hem galibiyeti hem de eski kulübü Samsunspor'un durumunu değerlendirdi.

Samsun'a yeniden dönmekten mutluluk duyduğunu belirten Alman teknik adam, takımının kırmızı karta rağmen galibiyeti hak ettiğini söyledi.

'KIRMIZI KART BÜYÜK BİR HATAYDI'

Thomas Reis'in açıklamaları şu şekilde:

“Tekrar burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş oldum, onları da tekrar gördüğüm için mutluyum. İyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz, iyi bir başlangıç yaptık.

Aslında kırmızı karta kadar tek bir hata yaptığımız an oldu bizim adımıza. Kırmızı kart görmemiz büyük bir hataydı belki ama ikinci yarının genelini savunma ile geçirdik ve maçın genelinde de iyi bir performans gösterdik.

90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğimizde hak eden taraf kesinlikle bizdik. Bazı anlarda şansın yanınızda olması gerekir. Sizin de hatırladığınız gibi önce yan direk, sonra üst direkten dönen toplarda olduğu gibi ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğini de değiştirmiyor.

'SAMSUNSPOR LİGDE KALMALI'

"Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takımım Samsunspor’a gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Tabii ki zor bir durumdalar şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç ama beraber olup ligde kalmalılar. Onlara da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum”