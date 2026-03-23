Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis'ten çarpıcı bir itiraf geldi.

Geçtiğimiz sezon Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve Avrupa biletini alan Samsunspor'da bu sezon üst üste alınan kötü sonuçların ardından Alman teknik adamın görevine son verilmişti.

THOMAS REIS: 'TÜRKİYE'Yİ ALMANYA İLE KIYASLAYAMAZSINIZ'

Thomas Reis At Broski programına konuk olarak Samsunspor'da geçirdiği döneme dair açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye'yi Almanya ile kıyaslayamazsınız. Benim kesinlikle hiçbir söz hakkım yoktu. Orada sadece bir başkan vardı ve gelip size 'Kadro bu, hadi takımını yönet' diyordu. Herhangi bir oyuncuyu istemesem bile onu almak zorundaydım." dedi.

THOMAS REIS'İN SAMSUNSPOR KARNESİ

Samsunspor'un başında toplam 72 maça çıkan Thomas Reis 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 1.63 maç başına puan ortalaması yakalamıştı.