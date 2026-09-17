Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi sahada resmen başladı.

Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Thomas Reis Trabzonspor'da sahaya indi - Resim : 1

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öncesinde Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, takımla bir araya geldi.

Avni Aker'de oynadığı maçtan 29 yıl sonra Trabzonspor'un teknik direktörü olduAvni Aker'de oynadığı maçtan 29 yıl sonra Trabzonspor'un teknik direktörü olduSpor

Kafkas, son dönemde istemedikleri sonuçlar aldıklarını belirtirken Thomas Reis'in göreve başlamasıyla birlikte yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti.

Thomas Reis Trabzonspor'da sahaya indi - Resim : 3

REIS İLK İDMANDA TAKTİK ÇALIŞTI

Thomas Reis yönetimindeki ilk antrenmanda, ısınmanın ardından koordinasyon ve taktik çalışması yapıldı.

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 13.30'da gerçekleştirecek.