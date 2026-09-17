Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi sahada resmen başladı.
Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öncesinde Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, takımla bir araya geldi.
Kafkas, son dönemde istemedikleri sonuçlar aldıklarını belirtirken Thomas Reis'in göreve başlamasıyla birlikte yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti.
REIS İLK İDMANDA TAKTİK ÇALIŞTI
Thomas Reis yönetimindeki ilk antrenmanda, ısınmanın ardından koordinasyon ve taktik çalışması yapıldı.
Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 13.30'da gerçekleştirecek.