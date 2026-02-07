Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a evinde 3-0 kaybeden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis maçın ardından açıklamalarda bulundu.

THOMAS REIS: 'ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM'

Thomas Reis maçı şu sözlerle değerlendirdi:

"Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum oynamış olduğumuz oyun sebebiyle. Elbette maçları kaybedebilirsiniz ama bu şekilde değil. Birçok şeyi çok eksik yaptık. Trabzonspor iyi bir kadroya sahip ve etkili bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. 70'den sonra iki forvetle oynamak zorunda kaldık ama böyle bir oyunda isterseniz üç veya dört forvetle oynayın fark etmez. Trabzonspor almış olduğu bu galibiyeti hak etti. Biz istediğimiz performansı gösteremedik."