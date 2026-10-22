UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Hearts'ı sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa'da oynadıkları iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmalarının kendisini mutlu ettiğini belirten Alman teknik adam, lig aşamasını geçmek için kalan maçlarda da aynı ciddiyetle mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Reis, Cabral'ın kırmızı kartını değerlendirirken Paul Onuachu ve Mustafa'nın sakatlık durumları hakkında da bilgi verdi.

'İKİ MAÇTA ALINAN 6 PUAN BENİ GAYET MUTLU EDİYOR'

Hearts karşısında özellikle ilk bölümde zorlandıklarını belirten Thomas Reis, ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini ifade etti.

Reis'in açıklamaları şu şekilde:

"İlk 15-20 dakika maça girmekte biraz zorlandığımız bir maç oldu. Aslında bu normal bir durum. Takımda birçok değişiklik olduğunu görebiliyoruz. Tamamıyla yeni bir orta sahamız vardı. Savunmanın arka dörtlüsünde de değişiklikler yaptık. İlk fırsatı rakibimiz Hearts buldu. Direkten dönen bir kafa vuruşları oldu. Bunun dışında maçın genelinde daha iyi oynayan taraf bizdik. İyi fırsatlar da yakaladık. İkinci yarıda golün gelmesiyle birlikte her şey kontrol altına girdi ve oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Genel olarak değerlendirdiğimizde iki maçta alınan 6 puan beni gayet mutlu ediyor"

'HEDEFİMİZ ELBETTE LİG AŞAMASINI GEÇMEK OLACAK'

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki hedeflerine değinen Thomas Reis, daha önce Samsunspor ile yaşadığı Avrupa tecrübesini hatırlattı.

Alman teknik adam, ilk iki maçta elde edilen 6 puanın önemli olduğunu ancak lig aşamasını geçmek için yeterli olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hedefimiz elbette lig aşamasını geçmek olacak. Eski takımım Samsunspor ile de bu turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştık. Ancak daha sonrasında kolay puan kayıpları yaşadığımız için play-off oynamak durumunda kalmıştık. Şu anki durumumuzu değerlendirdiğimizde iki maç sonunda aldığımız 6 puan gayet iyi. Ancak bu 6 puanın lig aşamasını geçmek için tek başına yeterli olmayacağını da söylemeliyiz. Önümüzdeki maça ve oynayacağımız bütün karşılaşmalara aynı ciddiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi Konferans Ligi’nde bir sonraki maçımızda yine bir Alman takımıyla karşılaşacağız. O maçı da en iyi şekilde geçerek öncelikle lig aşamasını geçmek istiyoruz. Sonrasını daha sonra değerlendireceğiz"

CABRAL'IN KIRMIZI KARTINA THOMAS REIS'TEN YANIT

Hearts karşılaşmasında Cabral'ın gördüğü kırmızı kart hakkında da konuşan Reis, "Kırmızı kartla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Ne düşündüğümü burada çok fazla ifade etmek istemiyorum. Çünkü Samsun’da da benzer bir durum yaşandı ve orada da kırmızı kart gördük. Bu tür pozisyonlarda daha dikkatli olmalıyız. Genç oyuncular elbette böyle hatalar yapabiliyor. Cabral da yaşanan durumdan dolayı çok mutsuz. Daha dikkatli olmalıyız. Bu konuda çok daha fazla özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'ONUACHU İÇİN RİZESPOR MAÇI ERKEN OLABİLİR'

Trabzonspor'un sakat futbolcularının son durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Thomas Reis, Paul Onuachu'nun Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişmesinin zor olabileceğini belirtti.

Alman teknik adam, "Paul Onuachu hakkında şunu ifade edebilirim; Rizespor maçı kendisi için biraz erken olabilir. Belki ilk 11’de başlaması için erken olacak. Ancak Rizespor maçından sonra bizimle birlikte olmasını umuyorum. Mustafa’nın durumuyla ilgili olarak da Rizespor maçıyla birlikte kadroda olmasını bekliyoruz. Onun da en kısa zamanda en iyi haliyle yeniden bizimle olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.