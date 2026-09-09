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2026 Ballon d'Or için 30 kişilik aday listesinin açıklanmasının ardından ödülün kime gideceğine yönelik tartışmalar başladı. Fransa futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry de favorisini Kylian Mbappe olarak açıkladı.

CBS Sports'un Golazo programında adayları değerlendiren Henry, geçen yıl Ousmane Dembele konusunda kararının çok daha net olduğunu ancak bu sezon birçok ismin ön plana çıktığını söyledi.

'BU YIL SEÇİM DAHA ZOR'

Henry, "Geçen yıl 'Dembele, Dembele, Dembele' diyordum. Benim için çok açıktı. Bu yıl seçim yapmak daha karmaşık" ifadelerini kullanarak Ballon d'Or yarışında birden fazla güçlü aday bulunduğuna dikkat çekti.

Eski Fransız futbolcu; Harry Kane, Michael Olise, Jude Bellingham, Rodri, Lamine Yamal, Erling Haaland ve Khvicha Kvaratskhelia'nın sezonlarını da ayrı ayrı değerlendirdi.

Lionel Messi için de dikkat çeken bir yorum yapan Henry, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'nı kazanması halinde Ballon d'Or'u yeniden alabileceğini düşündüğünü söyledi.

HENRY'NİN FAVORİSİ MBAPPE

Henry'nin tercihi ise Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe oldu. Fransız forvetin kulüp ve milli takım düzeyinde kupa kazanamamasının önemli bir dezavantaj olduğunu kabul eden Henry, bireysel performansının bunu dengelediğini savundu.

Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlamasına dikkat çeken Henry, yıldız futbolcunun ortaya koyduğu rakamları öne çıkardı.

'YAPTIKLARINA BAKTIĞINIZDA ÇILGINCA'

Mbappe tercihini açıklayan Henry, "Bireysel olarak başardıklarına baktığınızda... Şampiyonlar Ligi'nin, La Liga'nın ve Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu. Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sayılarına da bakıyorum. Bu gerçekten çılgınca" dedi.

Henry sözlerini, "Bu yıl zayıf bir aday yok. Ama ben Kylian'ı seçerdim. Michael Olise de ona çok yakın" ifadeleriyle tamamladı.