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River Plate, Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Arjantin ekibi, uzun süredir gündemde olan transferi tamamlayarak 25 yaşındaki futbolcuyu yeniden ülkesine kazandırdı.

AVRUPA YERİNE ÜLKESİNE DÖNDÜ

Transfer döneminde adı Galatasaray başta olmak üzere farklı kulüplerle anılan Thiago Almada, kariyerine Avrupa'da devam etmek yerine Arjantin'e dönmeyi tercih etti.

River Plate ile anlaşan yıldız oyuncunun transferi, kulüp tarihinin en maliyetli hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ATLETİCO'DAKİ KISA MACERA SONA ERDİ

Geçen sezon Atletico Madrid forması giyen Almada, İspanyol ekibinde beklenen süreleri almakta zorlandı. River Plate'e transferiyle birlikte Atletico Madrid hem oyuncunun ayrılığına onay verdi hem de kadro ve maaş bütçesinde önemli bir alan açmış oldu.