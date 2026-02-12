The Hollywood Reporter’a konuşan Coogler, Gilligan ile yaptığı uzun Zoom görüşmesine değinerek, “Vince saatlerini ayırdı ve aklımdaki tüm soruları yanıtladı. Anlattıklarının tamamını not aldım; sık sık dönüp tekrar inceliyorum,” dedi. Yönetmen, yazım sürecine tamamen odaklandığını da sözlerine ekleyerek, “Şu anda tüm enerjimi bu projeye veriyorum,” ifadelerini kullandı.

Dizinin yaratıcısı Chris Carter, 2023 yılında Coogler’ın The X-Files’ı yeniden ele alacağını duyurmuştu. O günden bu yana proje hakkında sınırlı bilgi paylaşılmış olsa da Coogler’ın yakın zamanda yaptığı açıklamalar, yapımın öncelikli işleri arasında yer aldığını gösteriyor.

VİNCE GİLLİGAN’IN THE X-FİLES’TAKİ İZLERİ

Bugün daha çok Breaking Bad’in yaratıcısı olarak tanınan Vince Gilligan, geçmişte The X-Files’ta hem yapımcı olarak görev yaptı hem de toplam 29 bölüm kaleme aldı. Dizinin hafızalara kazınan mizahi bölümleri Small Potatoes ve Bad Blood’ın yanı sıra, Scully’nin kanser sürecini konu alan ve duygusal yoğunluğuyla öne çıkan Memento Mori de onun imzasını taşıyor. Ayrıca Breaking Bad’in yıldızı Bryan Cranston da dizinin altıncı sezonunda konuk oyuncu olarak yer almıştı.

“GERÇEKTEN ÜRKÜTÜCÜ BÖLÜMLER GELEBİLİR”

Coogler, daha önce katıldığı bir podcast yayınında projeye dair heyecanını dile getirerek, “Uzun süredir bunun için sabırsızlanıyorum. Eğer doğru tonu yakalarsak, bazı bölümler izleyiciyi ciddi anlamda korkutabilir,” demişti.

Yeni uyarlamada Gillian Anderson ile temas halinde olunduğu belirtilse de Mulder ve Scully karakterlerinin hikâyeye nasıl dahil olacağı ya da dahil olup olmayacağı henüz netleşmiş değil. Dizinin yayın tarihi de şu an için belirsizliğini koruyor.