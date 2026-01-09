Beyoncé’nin resmen milyarder olduğu, Taylor Swift’in rekorlar kıran The Life of a Showgirl albümünü müzikseverlerle buluşturduğu bu dönemde, listenin başına yerleşen The Weeknd, kariyerinde kritik bir adım attı.
The Weeknd zirvede: İşte dünyanın en çok kazanan müzisyenleri
Müzik dünyasının dev isimleri Taylor Swift, Bad Bunny ve The Weeknd, son bir yılda toplamda 1,9 milyar dolarlık gelire ulaştı. Bu süreçte sanatçılardan biri milyarderler kulübüne katılırken, 2025 yılını finansal açıdan zirvede kapatan isim The Weeknd oldu.
35 yaşındaki yıldız, müzik kataloğundaki hisselerin bir bölümünü Lyric Capital’e devrettiğini ve değeri yaklaşık 1 milyar dolar olan bir anlaşmaya imza attığını duyurdu.
Bu anlaşma klasik bir katalog satışı niteliği taşımıyor; sanatçı, altı albümlük diskografisinin master kayıtlarındaki payını korurken, kullanım ve yaratıcı kontrolü de elinde tutmaya devam ediyor.
Anlaşma gelecekteki kayıtları kapsamıyor. Borç ağırlıklı yapısına rağmen Forbes’a göre The Weeknd, masraflar sonrasında yaklaşık 200 milyon doları doğrudan gelir olarak elde edecek.
Gerçek adı Abel Tesfaye olan sanatçı, bu gelişmenin aynı zamanda sahne adıyla vedaya bir adım daha yaklaştığının sinyalini verdi.
Nisan ayında, hayatından esinlenen Hurry Up Tomorrow filminin tanıtımı sırasında verdiği röportajda, bu karakterle söylemek istediklerini tamamladığını ve yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini dile getirdi.
Tesfaye’nin senaryosuna katkı sunduğu, başrolünde yer aldığı ve yapımcılığını üstlendiği film, ocak ayında yayımlanan aynı adlı albümle doğrudan bağlantılı bir proje olarak dikkat çekiyor.
Bu stratejik anlaşma, albüm satışları ve gişe rekorları kıran turnesi sayesinde The Weeknd, Forbes’un 2025’in En Çok Kazanan Müzisyenleri listesinde ilk sıraya yerleşti.
Geçtiğimiz yıl dokuz haneli gelir elde eden altı sanatçıdan biri olurken; diğer isimler arasında Beyoncé, Coldplay, Shakira ve Kendrick Lamar turne gelirleriyle öne çıktı. Taylor Swift ise albüm satışlarındaki olağanüstü başarısıyla bu gruptan ayrıştı.
The Life of a Showgirl, 2025’in en çok satan albümü olurken, Disney+ ile imzalanan belgesel anlaşması Swift’in The Eras Tour gelirlerini daha da artırdı.
HERKESİN TERSİNE GİDEN STRATEJİ
Taylor Swift’i diğer süperstarlardan ayıran en önemli hamlelerden biri, müzik sektöründe alışılmışın aksine kendi eserlerinin haklarını geri satın alması oldu.
Mayıs ayında Swift, ilk altı albümünün master kayıtlarını Shamrock Capital’den yaklaşık 360 milyon dolarlık bir anlaşmayla geri aldı. Bu kararın ne kadar isabetli olduğu ise rakamlarla ortaya çıktı. Luminate verilerine göre Swift’in müziği, 2025 yılında dijital platformlar ve fizikselsatışlar dahil olmak üzere 14,7 milyon albüm eşdeğeri satışa ulaştı.
Bu rakam, Drake’in iki katı ve listedeki pek çok sanatçının yaklaşık dört katı anlamına geliyor.
Toplamda 25 sanatçının yer aldığı 2025 En Çok Kazanan Müzisyenler listesinde sekizi kadın, 17’si erkek.
Bu isimler, 2025 yılı boyunca toplam 1,9 milyar dolar kazanç elde ederken, kişi başına düşen ortalama gelir 52 milyon dolar olarak hesaplandı.
Listenin zirvesinde yer alan The Weeknd’i Taylor Swift, Beyoncé, Kendrick Lamar ve Coldplay takip etti. Beyoncé, Cowboy Carter Tour ile rekorlar kırarken milyarderler arasına katıldı.
Kendrick Lamar, Super Bowl devre arası performansı ve SZA ile çıktığı ortak turne sayesinde hip-hop dünyasında tarihi bir yıl yaşadı. Coldplay ise Music of the Spheres turnesiyle tüm zamanların en çok bilet satan turlarından birine imza attı.
Shakira’dan Bad Bunny’ye, Billie Eilish’ten Metallica’ya kadar uzanan bu liste, 2025’in müzik endüstrisi açısından yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda finansal olarak da ne denli büyük bir yıl olduğunu gözler önüne seriyor.
2025’in En Çok Kazanan Müzisyenleri
1. The Weeknd
2025 kazancı: 298 milyon dolar
2. Taylor Swift
2025 kazancı: 202 milyon dolar
3. Beyoncé
2025 kazancı: 148 milyon dolar
4. Kendrick Lamar
2025 kazancı: 109 milyon dolar
5. Coldplay
2025 kazancı: 105 milyon dolar
6. Shakira
2025 kazancı: 105 milyon dolar
7. Drake
2025 kazancı: 78 milyon dolar
8. Chris Brown
2025 kazancı: 74 milyon dolar