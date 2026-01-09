The Weeknd zirvede: İşte dünyanın en çok kazanan müzisyenleri

Mayıs ayında Swift, ilk altı albümünün master kayıtlarını Shamrock Capital’den yaklaşık 360 milyon dolarlık bir anlaşmayla geri aldı. Bu kararın ne kadar isabetli olduğu ise rakamlarla ortaya çıktı. Luminate verilerine göre Swift’in müziği, 2025 yılında dijital platformlar ve fizikselsatışlar dahil olmak üzere 14,7 milyon albüm eşdeğeri satışa ulaştı.