‘The Traitors Türkiye’ ilk bölümüyle izleyicileri şok etti. Giray Altınok’un sunduğu reality şovda daha ilk gecede iki isim yarışmadan elendi, üç hain belirlendi ve ilk sürgünler yaşandı. Heyecan dolu mücadele başladı.

İlk bölümüyle nefes kesen, şüphe, heyecan, akıl ve stratejik oyunların tek çatı altında toplandığı yarışma, gizem dolu içeriğiyle geceye damga vurdu.

Sunuculuğunu Giray Altınok’un yaptığı yarışmanın ilk bölümünde 20 ünlü, Belçika’daki bir şatoda toplandı. Oyuncusundan şarkıcısına, modacısından fenomenine kadar farklı alanlardan gelen yarışmacılar arasında hainler ve masumlar belirlendi. Program daha başlar başlamaz izleyicileri ve yarışmacıları şoke eden bir gelişme yaşandı.

Format gereği mimar Selim Yuhay ile DJ Melih Kunukçu’nun seçeceği iki isimle, daha yarışma başlamadan iki kişi kaleye veda etti. Yarışmanın ilk gecesinde Altınok tarafından belirlenen üç hain; Selim Yuhay, Emir Elidemir ve Özgür Balakar oldu.

Hainler kimliklerini gizleyerek stratejik hamleleriyle dikkat çekti. Yarışmacılar, Altınok tarafından verilen görevlerle zorlu parkurlarda ter döktü. Üç hainin oylama sonucu seçtiği isim Yiğit Poyraz oldu.

Poyraz, kahvaltıdan önce aldığı “Kaleyi derhal terk et” yazılı mektupla yarışmaya veda etti. Masumların yaptığı oylama sonucunda kaleden sürgün edilen ilk isim ise, Kanal D’nin sevilen programı ‘Kuralsız Sokaklar’ın yüzü, YouTuber Mert Öztürk oldu.

The Traitors, Hollanda orijinli De Verraders formatından uyarlanan, dünyanın birçok ülkesinde büyük başarı kazanan bir strateji ve ihanet reality şovudur. Temel konsepti, bir grup yarışmacının ortak bir ödül havuzu için görevler yaparken, aralarından bazılarının gizli “Hain” (Traitor) rolünde olması üzerine kuruludur. Geriye kalanlar ise “Masum” (Faithful) rolündedir.

TEMEL ROL DAĞILIMI

• Yarışmacılar programa başladığında hepsi masum gibi görünür.

• Sunucu (Türkiye’de Giray Altınok), ilk bölümde veya hemen başında birkaç kişiyi gizlice “Hain” olarak seçer. Bu seçim genellikle sunucunun omuza dokunması gibi dramatik bir şekilde yapılır.

• Hainler (Traitors): Kimliklerini gizler, masumları elemek için gece gizli toplantılar yapar. Amaçları sonuna kadar hayatta kalarak ödülü tek başlarına (veya aralarında) kazanmaktır.

• Masumlar (Faithfuls): Hainleri tespit edip oyundan çıkarmak zorundadır. Görevlerde birlikte çalışırlar ancak sürekli şüphe ve paranoya içindedirler.

OYUN AKIŞI (GÜNLÜK DÖNGÜ)

1. Görevler (Missions):

Yarışmacılar gündüzleri takım halinde zorlu, fiziksel ve zihinsel görevler tamamlar. Başarılı olurlarsa ortak ödül havuzu (prize pot) büyür. Bu görevler hem para kazandırır hem de karakterleri, ittifakları ve şüpheleri ortaya çıkarır.

2. Gece – Hainlerin Toplantısı (“Murder” / Öldürme):

Hainler gizli bir yerde toplanır ve o gece hangi masumu “öldüreceklerine” (oyundan sessizce çıkaracaklarına) karar verir. Bu kişi ertesi sabah kahvaltıda açıklanır veya mektupla bildirilir. Hainler bu aşamada masumları eleyerek sayılarını azaltır.

3. Yuvarlak Masa (Round Table / Banishment):

Günün en gerilimli kısmı burasıdır. Tüm kalan yarışmacılar bir araya gelir, tartışır, şüphelerini dile getirir ve oy vererek bir kişiyi “sürgün” eder (banish). En çok oy alan kişi oyundan çıkarılır ve rolü (Hain mi, Masum mu?) açıklanır. Bu, masumların hain avladığı ana mekanizmadır.

Özel Başlangıç ve Twist’lerTürkiye versiyonunda ilk bölümde görülen gibi bazı varyasyonlar uygulanabiliyor:

• Daha yarışma başlamadan ön eleme veya özel seçimler (örneğin belirli yarışmacıların iki isim seçmesiyle erken veda).

• Sunucunun doğrudan belirlediği ilk hainler.

• Erken “öldürme” veya sürgünler.

Uluslararası versiyonlarda da sık görülen twist’ler:

• Recruitment (İkna): Bir hain elenirse, kalan hainler bir masumu hain olmaya ikna edebilir.

•Shield (Kalkan): Bazı görevlerde kazananlar bir gece korunur, öldürülemez.

•Son aşamada “End Game” kararı: Kalanlar oyunu bitirip parayı paylaşmak veya bir tur daha banishment yapmak arasında karar verir.

KAZANMA KOŞULLARI

•Masumlar kazanırsa: Tüm hainler sürgün edildiğinde kalan masumlar ödül havuzunu paylaşır.

•Hainler kazanırsa: Oyun sonunda en az bir hain hayatta kalırsa, hain(ler) tüm parayı alır.

•Finalde bazen kimlikler açıklanmaz, kalanlar sadece içgüdüleriyle karar verir (bazı sezonlardaki yeni kural).

THE TRAİTORS TÜRKİYE’YE ÖZEL NOTLAR

• Sunucu: Giray Altınok

•Mekân: Belçika’daki tarihi bir şato (Chateau Jemeppe)

•Yarışmacılar: Ünlüler ve farklı alanlardan isimler (oyuncu, şarkıcı, fenomen, iş insanı vb.)

•İlk bölümde gördüğümüz üzere format, erken eleme ve hızlı hain belirleme gibi twist’lerle daha da gerilimli hale getirilebiliyor.

•Görevler, strateji, ittifaklar, ihanet ve psikolojik savaş ön planda. Program hem eğlenceli hem de son derece gergin bir izleme deneyimi sunuyor.

Kısaca The Traitors, klasik “Mafia” veya “Werewolf” parti oyunlarının büyük prodüksiyonlu, ünlülerle dolu hali. Güvenin kırıldığı, dostlukların test edildiği ve en iyi blöfçünün ödüllendirildiği bir format. İzlerken sürekli “Acaba kim hain?” diye düşündürüyor.