The Strokes, dünyanın en büyük müzik organizasyonlarından biri kabul edilen Coachella’nın ikinci hafta sonundaki sahne performansında politik mesajlarıyla dikkat çekti.

Grup, 18 Nisan gecesi ana sahnede gerçekleştirdiği konserin finalinde 2016 çıkışlı “Oblivius” parçasını seslendirdi. Şarkı sırasında dev ekrana dünya siyasetinde tartışma yaratan olaylara ve çeşitli liderlere ilişkin görüntüler yansıtıldı.

Gösterimde, CIA destekli darbelerle ilişkilendirilen bazı Latin Amerika liderlerinin fotoğraflarına yer verilirken, Martin Luther King Jr. hakkında da dikkat çekici ifadeler kullanıldı.

Videoda ayrıca İran’daki yıkım görüntülerine ve Gazze’de eğitim kurumlarının hedef alındığını öne süren mesajlara da yer verildi.