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Vizyon öncesi ilk değerlendirmeleri paylaşılan film, sinema eleştirmenleri tarafından beklenenden zayıf bulundu. Metacritic platformunda 50 ortalama puana gerileyen yapım, Rotten Tomatoes tarafında ise %64 seviyesinde kaldı. Metacritic'te 95, Rotten Tomatoes'ta %96 skora sahip olan 2010 yapımı ilk filmle kıyaslandığında, devam halkasının aldığı notlar tablodaki sert düşüşü gözler önüne serdi.

GÜNDEMDEKİ SKANDALLAR VE "THE FACEBOOK FILES"

"The Social Reckoning", odağına bu kez platformun kuruluş yıllarını değil, yakın geçmişte patlak veren büyük skandalları alıyor. 2021 yılında The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan ve geniş yankı uyandıran "The Facebook Files" araştırma serisini temel alan senaryo, şirket içi sızıntıları, Mark Zuckerberg'in ABD Kongresi karşısında verdiği ifadeleri ve kamuoyuna yansıyan soruşturma süreçlerini beyaz perdeye taşıyor.

KADRODA RADİKAL DEĞİŞİKLİK: ZUCKERBERG'E YENİ OYUNCU

Doğrudan bir devam filmi niteliği taşısa da kadroda önemli değişiklikler göze çarpıyor. İlk filmde Mark Zuckerberg performansıyla Oscar adaylığı elde eden Jesse Eisenberg bu projede yer almazken, Zuckerberg karakterini bu kez "Succession" dizisindeki performansıyla tanınan Jeremy Strong canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Strong'a Jeremy Allen White, Mikey Madison ve Bill Burr gibi popüler isimler eşlik ediyor.

DAVID FINCHER YOK, AARON SORKIN YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

Filmin arkasındaki en büyük değişim ise rejide yaşandı. İlk filmin senaryosunu kaleme alan usta senarist Aaron Sorkin, bu kez projenin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendi. Ancak ilk eleştiriler, Sorkin'in yönetmenlik performansının David Fincher'ın ilk filmde yarattığı sinematik atmosferin ve görsel başarının gerisinde kaldığı yönünde birleşti.