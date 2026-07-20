Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Film, Kuzey Amerika’da 124,5 milyon dolar, uluslararası pazarlarda ise 139,6 milyon dolar gelir elde ederek toplamda 264,1 milyon dolarlık küresel hasılata ulaştı.

Nolan’ın son projesi, özellikle Kuzey Amerika gişesindeki performansıyla beklentileri geride bıraktı. Sektör uzmanları filmin açılış hafta sonunda 80 ila 100 milyon dolar arasında bir gelir elde edeceğini öngörürken, yapım cuma günü elde ettiği 51 milyon dolarlık güçlü başlangıç sayesinde tahminlerin çok üzerinde bir sonuç yakaladı.

ÖZEL FORMATLI SALONLARDA DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Tamamı IMAX 70mm kameralarıyla çekilen “The Odyssey”, özel formatlı salonlarda da yoğun ilgi gördü. IMAX gösterimleri, Kuzey Amerika’daki toplam gişe gelirinin yaklaşık dörtte birini oluşturdu ve filme 30 milyon dolarlık ek katkı sağladı. Uluslararası IMAX gösterimlerinden elde edilen gelir ise 22 milyon dolar olarak açıklandı.

CNBC’nin haberine göre bu rakamlar, Christopher Nolan’ın kariyerindeki en güçlü küresel açılış olarak tarihe geçti. Film, ABD gişesinde ise “The Dark Knight Rises” ve “The Dark Knight”ın ardından yönetmenin en yüksek üçüncü açılış yapan yapımı oldu. Böylece Nolan’ın son filmi “Oppenheimer”ın açılış performansını da aşmayı başardı.

Yaklaşık 250 milyon dolarlık dev bir bütçeyle hazırlanan “The Odyssey”de başrolü Matt Damon üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson ve Elliot Page gibi dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

Epik yapımın önümüzdeki dönemde Çin, Japonya ve Güney Kore gibi önemli sinema pazarlarında da vizyona girmesi bekleniyor. Bu yeni gösterimlerle birlikte filmin gişe performansını daha da artırması öngörülüyor.