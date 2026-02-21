The Night Agent izleyenlere İstanbul sürprizi



Dizi yaratıcısı ve yapımcısı Shawn Ryan, yeni sezonla ilgili heyecan verici açıklamalarda bulundu.

Shawn Ryan,

"Yeni sezonla birlikte izleyicilerimize yeni heyecanlar, yeni dünyalar, yeni aksiyonlar ve yeni maceralar sunacağız. İstanbul’dan New York’a, Washington DC’den Meksika’ya kadar dünyayı dolaşacağız. Henüz çekimlere yeni başlamış olmamıza rağmen, şimdiden en büyük ve en gösterişli sahnelerimizi filme aldık."

dedi.