21 Şubat 2026 Cumartesi
Anasayfa Kültür Sanat The Night Agent izleyenlere İstanbul sürprizi

The Night Agent izleyenlere İstanbul sürprizi

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden The Night Agent’ın 3. sezonunda izleyenleri büyük bir sürpriz bekliyor. 19 Şubat'ta ekranlara gelecek 3. sezonda dizinin bir bölümü İstanbul’da geçiyor.

Popüler aksiyon-gerilim dizileri arasında olan The Night Agent, izleyiciyi ekranlara kilitleyen iki sezonunun ardından 10 bölümden oluşan üçüncü sezonuyla geri döndü.

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden The Night Agent’ın 10 bölümden oluşan 3. sezonunda izleyicileri bir sürpriz bekliyor.

İzleyicileri etkileyecek olan en büyük sürprizi ise hikayenin bir bölümünün İstanbul’da geçmesi.

Dizi yaratıcısı ve yapımcısı Shawn Ryan, yeni sezonla ilgili heyecan verici açıklamalarda bulundu.
Shawn Ryan,
"Yeni sezonla birlikte izleyicilerimize yeni heyecanlar, yeni dünyalar, yeni aksiyonlar ve yeni maceralar sunacağız. İstanbul’dan New York’a, Washington DC’den Meksika’ya kadar dünyayı dolaşacağız. Henüz çekimlere yeni başlamış olmamıza rağmen, şimdiden en büyük ve en gösterişli sahnelerimizi filme aldık."

dedi.

The Night Agent'ın üçüncü sezonunun 19 Şubat 2026'da yayınlanacak.

Üçüncü sezonda Amanda Warren, Fola Evans-Akingbola ve Albert Jones geri dönecek.

Büyük bir kısmının İstanbul'da geçecek olması nedeniyle Türk izleyicilerinin yoğun bir ilgi göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Diğer
