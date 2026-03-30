The New York Times (NYT) gazetesi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

NYT'ye konuşan bir ABD askeri yetkilisi, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak amacıyla ABD Özel Kuvvetleri'nin görevlendirilebileceğini belirtti. "Bölgedeki ABD Ordusu'na mensup asker sayısının 50 bini aştığı" belirtilirken, "ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik seçenekleri değerlendirmeyi sürdürdüğü ve özel kuvvetlerin konuşlandırılmasının bu seçenekler arasında yer alabileceği" ifade edildi.

Tahran, savaşın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmış, bu durum küresel enerji fiyatlarında artışa yol açmıştı.