Dünyaca ünlü rock grubu The Killers, futbolun en büyük gecesinde sahne alacak.

Pepsi sponsorluğundaki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış şovu için hazırlıklarını tamamlayan grup, stadyum anthemlerine dönüşen hit parçalarını Budapeşte’ye taşımaya hazırlanıyor.

Final karşılaşması 30 Mayıs’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak. Maç öncesinde gerçekleşecek açılış şovunda The Killers, kariyerlerinin en sevilen şarkılarından oluşan yüksek enerjili bir set listeyle sahne alacak. Futbol tribünlerinin vazgeçilmez marşlarından “Mr. Brightside” da performans sırasında seslendirilecek.

It's on! The Race to the UCL Final Kick Off Show by PEPSI with the @thekillers. May 30th. See you there? pic.twitter.com/PqZXzFWK03 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 26, 2026

BECKHAM İLE ORTAK TANITIM FİLMİ

Şovu duyurmak için özel bir kısa film de hazırlandı. Filmde The Killers ve futbol efsanesi David Beckham bir araya geliyor. İkili, Budapeşte’deki finale yetişebilmek için heyecan dolu bir yarışa giriyor.

Pepsi sunumuyla gerçekleşecek açılış gösterisi, sezonun en kritik maçı öncesinde tüm dünyaya canlı yayınlanacak.