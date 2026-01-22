ABD Başkanı Trump, Davos Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Grönland’ı istediğini yineledi. Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland’ı sadece kendilerinin savunabileceğini iddia ederek, "Bu nedenle, tarihimiz boyunca birçok başka bölgeyi satın aldığımız gibi ABD'nin Grönland'ı satın almasını görüşmek üzere Danimarka ile acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum" dedi. Trump ayrıca “Tek istediğimiz Grönland. Tam hak, mülkiyet ve sahiplik” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerine sert sözler söyleyen Trump, “Geçtiğimiz 10 yılda yarattıkları bu kültürden kurtulmaları lazım, kendilerini yok ediyorlar bu çok güzel topraklarda çok güçlü dostlar edinmek istiyoruz ancak kendilerini zayıflatıyorlar” şeklinde konuştu.

Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı görüşme sonrasında ise Grönland konusunda bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. Trump, "Grönland ve hatta tüm Arktik Bölgesi’ne ilişkin gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu anlaşma hayata geçerse ABD ve NATO ülkeleri için çok olumlu olacaktır" dedi. Trump ayrıca 8 Avrupa ülkesine yönelik ek gümrük vergisi kararını geri çektiğini sözlerine ekledi.

TRUMP’I BÖYLE TASVİR ETTİLER

Trump’ın Grönland’ı ilhak etme isteği başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada tedirginliğe neden oldu. Avrupa ülkeleri Trump’a sert tepki gösterirken ABD Başkanı ise buna karşılık ‘gümrük vergisi’ kozunu oynadı.

Economist dergisinde çıkan son yazıda Grönland krizi çerçevesinde Trump’ın dünya siyasetinde neden olduğu büyük tehlike kaleme alındı. Görselde Trump, bir kutup ayısına binmiş şekilde gösterilirken “Donald Trump'ın yarattığı gerçek tehlike: Taktiksel geri çekilmeye rağmen, büyük riskler devam ediyor” başlığı kullanıldı.

Yazıda Grönland krizinin tüm ülkeler için dersler içerdiğinin altı çizilirken “Bunlardan biri, Trump'ın uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmeden baskı altında geri adım atacağıdır. Bir diğeri ise, başkanın dünyaya dair dar, karamsar bakış açısı ve tarihi yeniden yazma isteğinin, Amerika'nın ittifaklarının temelini oluşturan güveni aşındırdığıdır” ifadelerine yer verildi.

ABD’nin zaten Grönland’da bir askeri üssü olduğunun altı çizilirken “ABD, bugünkü anlaşmalar kapsamında Grönland'da neredeyse istediğini yapabilir ve yeni çerçeve altında Danimarka bunları güçlendirebilir” denildi.

Economist’te yer alan yazıda Trump’ın müttefikleri konusundaki negatif görüşlerinin değişmesinin pek mümkün olmadığı vurgulanırken “ABD’nin Avrupa'daki ve ötesindeki dostlarının yalnız kalacakları bir dünyaya hazırlanmaları gerekiyor. Bu da NATO'nun olabildiğince büyük bir kısmını korumakla başlıyor. Sert güç oluşturmak yıllar alır ve Trump acele ediyor” ifadeleri yer aldı.

AVRUPA NE YAPMALI?

Avrupa’nın ABD için 1 trilyon dolarlık bir pazar olduğunun belirtildiği yazıda sadece ekonomik alanda değil istihbaratta da Avrupa ve ABD’nin işbirliklerine dikkat çekildi.

Yazıda Avrupa ülkelerinin Trump’a karşı ne yapması gerektiği şu sözlerle anlatıldı:

“Avrupa, Trump'ın yaratmaya hazır olduğu düşmanca dünya konusunda Amerikalıları uyarmalıdır. Amerika'ya güvenemeyen Almanya, Japonya, Polonya ve Güney Kore daha da hızlı bir şekilde yeniden silahlanacak ve belki de nükleer silah arayışına girecektir. Yayılma, Amerika'nın kendi cephaneliğinin değerini düşürecek ve devlet yönetimini engelleyecektir. Çin ve Rusya, Amerika'nın etkisinin nerede bittiği ve kendilerininkinin nerede başladığı konusunda Bay Trump ile aynı fikirde olmayacaktır. Tüm bunlar, Amerika'nın dışarıda kalamayacağı kadar yıkıcı bir savaşa yol açabilir.

Avrupa, yatırımcılar, seçmenler ve Kongre'nin Bay Trump'ın kibirli planlarına tepki verirken sadece Avrupa'nın kırılganlıklarına değil, kendilerinin de uğrayabileceği zararlara odaklanmasını sağlamalıdır. Bu, hem kendi çıkarlarına hem de savaş ve barışın derin ilkelerine hitap etmek anlamına gelir. Yatırımcılar para kaybetmek istemez, vatandaşlar tasarruf etmek istemez ve politikacılar görevden alınmak istemez.”