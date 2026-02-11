24 Nisan’da start alacak dünya turnesi boyunca New York, Chicago, Nashville, Londra, Paris, Milano gibi pek çok önemli şehri ziyaret edecek olan The Black Keys, İstanbul konserini KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirecek. Konserde gruba blues müziğin usta ismi Robert Finley açılış sahne alacak.

Sanatçı ön bilet satışları 12 Şubat Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak, genel satışlar ise 13 Şubat Cuma günü saat 10.00’da açılacak.

The Black Keys, 1 Mayıs’ta Easy Eye Sound/Warner Records etiketiyle piyasaya süreceği 14. stüdyo albümü ‘Peaches!’i geçtiğimiz günlerde yayımladıkları ‘You Got To Lose’ single’ıyla tanıttı.

Geçen yıl gerçekleştirdikleri ‘No Rain, No Flowers’ turnesinde Kuzey Amerika ve Avrupa’da 250 binden fazla bilet satan grup, Red Rocks Amphitheatre, Los Angeles Greek Theatre, Berlin Zitadelle Spandau ve Londra Alexandra Palace Park gibi prestijli mekanlarda kapalı gişe performans sergiledi.

Dan Auerbach ve Patrick Carney’den oluşan ikili, ‘Peaches!’ albümünü 2002’deki ilk çalışmaları ‘The Big Come Up’tan bu yana en yalın ve doğal kayıtları olarak nitelendiriyor. Albümdeki parçalar tüm müzisyenlerin aynı odada canlı olarak çalmasıyla kaydedildi. Ayrıca 2006’daki ‘Magic Potion’ albümünden sonra grup kendi miksini yaptığı ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.