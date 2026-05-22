1936’da sosyalist kimliği ve eşcinsel olması nedeniyle faşistler tarafından öldürülen Lorca’nın ölümünden önce kaleme aldığı yalnızca dört sayfalık taslaktan yola çıkan yapım, İspanya’nın 85 yıllık yakın tarihini üç farklı eşcinsel erkeğin yaşamı üzerinden anlatıyor.

Filmin yönetmenleri gösterim sonrası yaptıkları konuşmada Lorca’yı anarak şu ifadeleri kullandı: “90 yıl önce Federico García Lorca, eşcinsel olduğu için faşizm tarafından öldürüldü. LGBTİ+ haklarında geri adım atacağımızı sananlara kötü bir haberimiz var: Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz.”

“The Black Ball”, Lorca’nın yarım kalan metninin yanı sıra tiyatro yazarı Alberto Conejero’nun “La piedra oscura” adlı oyunundan da esinleniyor. Hikâye; 1932, 1939 ve 2017 yıllarında yaşayan üç farklı eşcinsel erkeğin kesişen hayatlarını odağına alıyor.

Filmin öne çıkan karakterlerinden Carlos, Granada’daki seçkin bir kulübe “eşcinsel olduğu” söylentileri nedeniyle kabul edilmiyor. Filmin adı da buradan geliyor: Üyeliği reddetmek için sandığa bırakılan “siyah top”.

Bir diğer hikâyede ise İspanya İç Savaşı sırasında Franco yanlısı birliklere zorla katılan Sebastián’ın, gözetim altında tuttuğu Cumhuriyetçi mahkûm Rafael’e duyduğu aşk anlatılıyor. The Guardian’ın değerlendirmesine göre film, “İspanya’daki eşcinsel erkeklerin bastırılmış ve görünmez kılınmış tarihini şiirsel bir anlatımla gün yüzüne çıkarıyor.”

Oyuncu kadrosunda kısa ama etkileyici bir rolle Penélope Cruz yer alırken, Glenn Close da filme eşlik ediyor. Müzisyen Guitarricadelafuente ise bu yapımla ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadı.

Pedro ve Agustín Almodóvar’ın yapım şirketi El Deseo’nun ortak yapımcılığını üstlendiği film, Cannes’da hem Altın Palmiye hem de Queer Palm için yarışıyor.

Guardian eleştirmeni Peter Bradshaw, filmi “çarpıcı görselliği ve güçlü oyunculuk performanslarıyla son derece etkileyici” sözleriyle değerlendirdi. Özellikle Mussolini’nin faşist birliklerini karşılamaya hazırlanan bir köyde geçen açılış sahnesi ile Penélope Cruz’un Madridli şarkıcı Nené karakterine hayat verdiği kısa performans övgü topladı.

Daha önce “Veneno” ve “La Mesías” dizileriyle uluslararası başarı yakalayan Los Javis ikilisi için “The Black Ball”, Cannes ana yarışmasına seçilen ilk film olma özelliğini taşıyor.