Süper kahraman sinemasının merakla beklenen projelerinden The Batman 2 setinden kötü haber geldi. Mayıs ayından bu yana çekimleri aralıksız süren dev prodüksiyon, yönetmen Matt Reeves’in kişisel nedenlerle ayrılması sonucu aniden durduruldu.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, Reeves’in ailesel bir durumla ilgilenmek üzere setten ayrılmak zorunda kaldığı ve bu sebeple çekimlere ara verildiği ifade edildi. Detay verilmekten kaçınılsa da basına yansıyan iddialar, ünlü yönetmenin eşinin ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğine işaret ediyor. Bütçesi yüksek böyle bir yapımın durdurulması maliyet açısından ciddi bir yük oluştursa da takvimde radikal bir değişiklik öngörülmüyor.

Vizyon tarihi son olarak 18 Şubat 2028 olarak belirlenen yapımda, son gelişmelerin ardından büyük bir erteleme beklenmiyor. Matt Reeves’in yeniden senarist ve yönetmen koltuğunda oturduğu projede Robert Pattinson, Colin Farrell, Andy Serkis ve Jeffrey Wright ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. Kadroya yeni dahil olan isimler arasında ise Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance ve Brian Tyree Henry gibi yıldızlar dikkat çekiyor.

EFSANEVİ ÇİZGİ ROMAN UYARLAMASI

İddialara göre hikâyenin merkezinde Gotham savcısı Harvey Dent ve eşi Gilda yer alacak. Çizgi roman dünyasının kült eserlerinden The Long Halloween hikâyesini temel alacağı belirtilen filmde, Scarlett Johansson’ın Gilda Dent karakterini canlandırması bekleniyor.