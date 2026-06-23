10. PLATINI (FRANSA)
Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı?
Ünlü spor medyası The Athletic, tarihin en iyi 100 futbolcusunu sıraladı. Listede Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasında 3 isim yer aldı. İşte The Athletic'e göre tarihin en iyi 10 futbolcusu...Furkan Çelik
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1 10
9. PUSKAS (MACARİSTAN)
2 10
8. ZIDANE (FRANSA)
3 10
7. BECKENBAUER (ALMANYA)
4 10
6. DI STEFANO (İTALYA)
5 10
5. RONALDO (PORTEKİZ)
6 10
4. CRUYFF (HOLLANDA)
7 10
3. PELE (BREZİLYA)
8 10
2. MARADONA (ARJANTİN)
9 10
1. LIONEL MESSİ (ARJANTİN)
10 10