Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı?

Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı?

Ünlü spor medyası The Athletic, tarihin en iyi 100 futbolcusunu sıraladı. Listede Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasında 3 isim yer aldı. İşte The Athletic'e göre tarihin en iyi 10 futbolcusu...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı? - Resim: 1

10. PLATINI (FRANSA)

1 10
Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı? - Resim: 2

9. PUSKAS (MACARİSTAN)

2 10
Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı? - Resim: 3

8. ZIDANE (FRANSA)

3 10
Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı? - Resim: 4

7. BECKENBAUER (ALMANYA)

4 10
Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı? - Resim: 5

6. DI STEFANO (İTALYA)

5 10
Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı? - Resim: 6

5. RONALDO (PORTEKİZ)

6 10
Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı? - Resim: 7

4. CRUYFF (HOLLANDA)

7 10
Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı? - Resim: 8

3. PELE (BREZİLYA)

8 10
Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı? - Resim: 9

2. MARADONA (ARJANTİN)

9 10
Tüm zamanların en iyi futbolcularını sıraladılar: Ronaldo ile Messi kaçıncı? - Resim: 10

1. LIONEL MESSİ (ARJANTİN)

10 10
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