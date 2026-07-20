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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK), yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışılan Basın Meslek Yasası Taslağı ile Türkiye Basın Meslek Birliği önerisini Sivas'ta düzenlenen 31. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda değerlendirdi.

Toplantıya TGK'ya bağlı federasyonların başkanları, gazeteciler cemiyeti yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katılırken, Gemlik Gazeteciler Cemiyeti'ni Başkan Erkan Zambak ve Genel Sekreter Serkan Kaynar temsil etti.

KOLAYLI: "GAZETECİLİK GÜVEN ÜRETEN BİR MESLEKTİR"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, gazetecilik mesleğinin geleceğini ilgilendiren yasal düzenleme çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Sivas'ın tarihi anlamına vurgu yapan Kolaylı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu kentte gazeteciliğin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Gazeteciliğin yalnızca haber üretmekten ibaret olmadığını belirten Kolaylı, toplumun doğru bilgiye ulaşmasının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Teknolojik gelişmeler ve yapay zekânın medya alanında büyük değişimlere yol açtığını ifade eden Kolaylı, "Teknoloji haber üretebilir ancak güven oluşturamaz" diyerek gazeteciliğin temel değerinin doğruluk ve güven olduğunu vurguladı.

YEREL BASININ SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

TGK Genel Başkanı Kolaylı, konuşmasında Anadolu basınının yaşadığı ekonomik sorunlara da geniş yer verdi.

Artan maliyetler, gelir kaynaklarının azalması ve resmi ilan sistemindeki değişikliklerin yerel medya kuruluşlarını zorladığını belirten Kolaylı, yerel basının şehirlerin hafızası ve kamu denetiminin önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Bir yerel gazetenin yayın hayatına son vermesinin yalnızca bir işletmenin kapanması anlamına gelmediğini ifade eden Kolaylı, bunun aynı zamanda kentin hafızasının ve vatandaşın haber alma hakkının zarar görmesi anlamına geldiğini dile getirdi.

BASIN MESLEK YASASI TASLAĞI SON AŞAMAYA GELDİ

Yaklaşık iki yıllık çalışma sonucunda hazırlanan Basın Meslek Yasası Taslağı'nın son değerlendirmelerinin Sivas'ta yapıldığını açıklayan Kolaylı, düzenlemenin gazetecilik faaliyetlerini kısıtlamayı değil, mesleğin güvencelerini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Taslakta gazetecilerin mesleki haklarının korunması, etik değerlerin güçlendirilmesi, meslek içi eğitimin desteklenmesi, basın kartının mesleki kriterlere bağlanması ve öz denetim mekanizmalarının geliştirilmesi gibi başlıkların yer aldığını belirtti.

Kolaylı, hazırlanacak düzenlemenin Türkiye'de gazetecilik açısından önemli bir demokratik kazanım olacağına inandığını ifade etti.

"GAZETECİLER İÇİN BAĞIMSIZ BİR MESLEK KURULUŞUNA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye Basın Meslek Birliği önerisine de değinen Kolaylı, gazetecilik mesleğinin doktorluk, avukatlık ve mühendislik gibi güçlü bir meslek yapılanmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Önerilen yapının herhangi bir siyasi görüşün, ekonomik grubun veya çıkar çevresinin etkisinden uzak olması gerektiğini vurgulayan Kolaylı, böyle bir kuruluşun temel amacının gazetecilik mesleğinin saygınlığını korumak, etik standartları yükseltmek ve gazetecilerin haklarını savunmak olduğunu söyledi.

TGK'DAN SİVAS EV SAHİPLİĞİNE TEŞEKKÜR

Toplantının sonunda ev sahibi Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan ve yönetimine teşekkür eden Nuri Kolaylı, Başkanlar Kurulu'nda alınacak kararların basın camiası ve demokrasi açısından olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.