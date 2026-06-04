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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" iddialarıyla tutuklanan üyesi, Birgün Gazetesi muhabiri İsmail Arı’yı cezaevinde ziyaret etti. Sincan Cezaevi'nde "kapalı" olarak gerçekleştirilen ziyarete, TGC Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Lüle katıldı.

İSMAİL ARI: YAPTIĞIM HABERLER BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ

Ziyaret sırasında maruz kaldığı hukuki süreci değerlendiren gazeteci İsmail Arı, kendisine yöneltilen suçlamaların ve paylaşımların sadece birer "bahane" olduğunu savundu. Yıllardır sadece kamu yararını gözeterek gazetecilik yaptığını vurgulayan Arı, cezaevinden şu mesajı verdi:

"Yaptığım haberler birilerini rahatsız ettiği için mi buradayım? Adalet arayanların sesini duyurmaya, kamuoyunun bilmesi gereken gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıştım. Bugün burada olmamın nedeni de budur. Beni susturmak isteyenler olabilir ama gazetecilikten vazgeçmeyeceğim. Cezaevinde de yazmaya, haber yapmaya devam ettim. Gazetecilerin tutuklanması yalnızca gazetecilerin değil, halkın haber alma hakkının da hedef alınmasıdır. Yurttaşlardan isteğim, gazetecilere ve haber alma özgürlüğüne sahip çıkmalarıdır."

Yarın yapılacak duruşmaya da değinen Arı, "Savunmamı, tutuklanma gerekçesi olan haberlerimin doğruluğu üzerine yapacağım ve gazeteciliğin suç olmadığını anlatacağım. Tahliye olmayı bekliyorum" dedi.

TGC'DEN TEPKİ: DEZENFORMASYON YASASI CAYDIRICI BİR ARAÇ OLARAK KULLANILMAMALI

Ziyaretin ardından TGC Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Zeynel Lüle, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni hatırlatarak, İsmail Arı’nın bugüne kadar yaptığı haberlerle halkı bilgilendirme görevini başarıyla yerine getirdiğini ve TGC’den ödüller aldığını belirtti.

Kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak bilinen düzenlemelerin basını susturmak için kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Lüle, şu ifadeleri kullandı:

"Dezenformasyonla mücadele amacıyla çıkarılan yasal düzenlemeler, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü sınırlayıcı veya caydırıcı bir araç olarak uygulanmamalıdır. Gazetecilerin haberleri, yazıları ve eleştirel görüşleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması Anayasa’ya aykırıdır. Üyelerimiz İsmail Arı’nın, Merdan Yanardağ’ın ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması konusundaki talebimizi bir kez daha yineliyoruz."

YARIN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

75 gündür tutuklu bulunan Birgün muhabiri İsmail Arı, yarın (5 Haziran 2026 Cuma günü) Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Sektör açısından kritik önem taşıyan duruşmayı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve çok sayıda basın meslek örgütü de adliyede yakından takip edecek.