Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, BirGün Gazetesi çalışanlarının "CHP'nin rozet takma etkinliğine figüran getirildiği" yönündeki haber nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağrılması ile Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Serap Belovacıklı hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, basın ve ifade özgürlüğünün demokratik toplumun temel unsurlarından biri olduğu vurgulanarak, bu hakkın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ile Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri tarafından güvence altına alındığı hatırlatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da basının kamu adına denetim görevi üstlenen vazgeçilmez bir kurum olarak tanımlandığı ifade edildi.

"TAHAMMÜLSÜZLÜK SADECE İKTİDARLA SINIRLI DEĞİL"

TGC, Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik baskıların yalnızca iktidar kanadından değil, muhalefet temsilcilerinden de gelebileceğine dikkat çekti. Açıklamada, BirGün muhabiri Ebru Çelik ile web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı Kayyımı Gürsel Tekin'in şikâyeti üzerine adli sürece dahil edilmesinin bunun son örneklerinden biri olduğu belirtildi.

Öte yandan Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Serap Belovacıklı'nın programında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında yaptığı değerlendirmeler nedeniyle RTÜK'ün 6112 sayılı Kanun kapsamında inceleme başlattığı da hatırlatıldı.

"GAZETECİLİK YARGI BASKISIYLA ENGELLENEMEZ"

Gazetecilerin haberleri nedeniyle soruşturmalara konu edilmesinin ve şikâyet mekanizmalarıyla baskı altına alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, gazeteciliğin toplumun haber alma hakkını sağlayan kamusal bir görev olduğu ifade edildi.

TGC, gerçeğe dayanan, doğrulanmış, güncel ve kamu yararı taşıyan haberlerin yayımlanmasının gazeteciliğin temel görevi olduğuna işaret ederek, iktidar ve muhalefet temsilcilerine eleştirel haberlere yargı yoluyla değil, demokratik tartışma zemini içinde yanıt verilmesi çağrısında bulundu. Açıklama, "Gazetecilik suç değildir" mesajıyla son buldu.