Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı futbolcu kuralına ilişkin kararında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

Buna göre kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için yaş kriteri aranmayacak. Ancak listeye 14 yabancı yazılması halinde bu oyunculardan en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olması gerekecek.

FENERBAHÇE'DEN SERT TEPKİ

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, TFF'nin kararına sert sözlerle tepki gösterdi.

Uslu, "Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz, onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISINDA DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAK

Mahmut Uslu ayrıca konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceklerini ve yabancı kuralı kararına neden karşı çıktıklarını detaylı şekilde kamuoyuna anlatacaklarını da ifade etti.