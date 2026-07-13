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Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekiplerinden Rize Atletik Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için belirlediği 2 milyon TL katılım bedeli nedeniyle ligden çekilme kararı aldığını duyurdu.

Karadeniz ekibi, yaptığı resmi açıklamada federasyonun belirlediği katılım ücretinin amatör kulüpler için sürdürülebilir olmadığını savunurken alınan kararın mevcut ekonomik koşullar nedeniyle kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

'KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ'

Kulübün açıklamasında, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele eden kulüplerin zaten ciddi maddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2026-2027 sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi katılım bedelinin 2 milyon TL olarak belirlenmesi, zaten ciddi maddi imkânsızlıklarla mücadele eden kulüpleri desteklemek yerine daha da zor bir sürecin içine sürüklemiştir. Kulüpler üzerindeki ekonomik baskıyı artıran bu anlayışı kabul edilemez buluyoruz."

LİGDEN ÇEKİLME KARARI ALDILAR

Rize Atletik Spor Kulübü, açıklamasının devamında mevcut şartlarda organizasyonda yer almayacaklarını duyurdu.

Kulüp, "Kulüplerin yaşadığı gerçeklerden uzak, sürdürülebilir olmayan bu anlayışın bir parçası olmak istemiyoruz. Bu nedenle 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi organizasyonuna katılmama kararı aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.