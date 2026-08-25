Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



TFFHGD, hakem ve gözlemci ücretlerinin iyileştirilmesi için TFF yönetimine çağrı yaptı. Genel Merkez, “Meselemiz emeğin, alın terinin ve fedakârlığın karşılığını bulmasıdır” dedi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN DESTEK GELDİ

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), hakem ve gözlemci ücretlerine ilişkin taleplerini bir kez daha gündeme taşıdı. Genel Merkez Yönetim Kurulu, taleplerin ilgili mercilere iletilmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanından camianın güçlü desteğinin geldiğini açıkladı.

Yönetim Kurulu, ortaya çıkan desteğin konunun yalnızca ücret artışı talebi olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirterek, meselenin hakem ve gözlemcilerin emeğine verilen değer olduğunu vurguladı.

“ZAMANLARINI, EMEKLERİNİ VE KENDİ İMKÂNLARINI ORTAYA KOYUYORLAR”

Hakem ve gözlemcilerin futbolun her kademesinde büyük bir özveriyle görev yaptığına dikkat çekilen açıklamada, bu kişilerin zamanlarını, emeklerini ve çoğu zaman kendi imkânlarını ortaya koyarak Türk futboluna hizmet ettikleri belirtildi.

TFFHGD, özellikle futbolun tabanında görev yapan isimlere dikkat çekerek il ve bölge düzeyinde, amatör futbolun her kademesinde görev yapan hakem ve gözlemcilerin futbolun en geniş kesimini oluşturduğunu kaydetti. Büyük fedakârlıklarla görevlerini sürdüren bu kesimin ekonomik şartlarının iyileştirilmesinin artık ertelenmemesi gereken önemli bir konu olduğu ifade edildi.

“HAKKANİYETLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜZENLEME İSTİYORUZ”

Hakem ve gözlemcilerin ekonomik şartlarının günümüz koşulları ve üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini isteyen TFFHGD, beklentilerinin açık olduğunu bildirdi. Genel Merkez, ücretlerin hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir anlayışla yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

“BİZ SUÇLAMAK DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETMEK İSTİYORUZ”

Açıklamada, talebin herhangi bir kişi ya da kuruma karşı olmadığına özellikle dikkat çekildi.

TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu şu ifadeleri kullandı:

“Biz suçlamak değil, çözüm üretmek istiyoruz. Biz ayrıştırmak değil, birleştirmek istiyoruz. Bizim meselemiz herhangi bir kişiyle veya kurumla değildir. Bizim meselemiz; emeğin, alın terinin ve fedakârlığın karşılığını bulmasıdır.”

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU VE YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Hakem ve gözlemcilerin sorunlarının çözümünün, onların sesinin doğru şekilde dinlenmesi ve sahadaki gerçeklerin doğru şekilde değerlendirilmesiyle mümkün olacağı ifade edildi. TFFHGD, futbolun tüm paydaşlarının aynı hassasiyet ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmesinin çözüm sürecine önemli katkı sağlayacağı görüşünü dile getirdi. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu’na doğrudan çağrıda bulunuldu. TFF yönetiminden, hakem ve gözlemcilerin “haklı beklentileri” doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri yapması ve gereken adımları atması istendi.

ERDOĞAN VE BAKAN BAK’A TEŞEKKÜR

TFFHGD, Türk sporunun gelişmesi ve sporun tüm paydaşlarının daha iyi şartlara kavuşması adına ortaya konulan iradenin önemli olduğunu belirtti. Bu anlayışın Türk futbolunun temel taşlarından olan hakem ve gözlemcilerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi konusunda da karşılık bulması beklentisi dile getirildi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a da teşekkür edilerek, “Türk sporuna ve sporun tüm paydaşlarına verdikleri değerli destek ve gösterdikleri hassasiyet için şükranlarımızı arz ederiz” denildi.

“TAKİP EDECEĞİZ, ANLATACAĞIZ, MÜCADELE EDECEĞİZ”

TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu, ücretlerin iyileştirilmesine yönelik taleplerinin takipçisi olacaklarının da altını çizdi.

"Bu süreci takip edeceğiz. Anlatacağız. Çözüm için mücadele edeceğiz” denilen açıklamada, bundan sonraki süreçte tabanın sesinin dinlenmeye devam edileceği belirtildi. Hakem ve gözlemcilerle istişare içerisinde hareket edileceğini kaydeden Genel Merkez, camianın ortak iradesi doğrultusunda gerekli adımları atmaktan hiçbir zaman geri durmayacaklarını bildirdi.

Açıklama şu mesajla tamamlandı:

“Çünkü biliyoruz ki; futbolun tabanı güçlü olursa, Türk futbolunun geleceği de güçlü olur.”