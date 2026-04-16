Türkiye Futbol Federasyonu, yeni hafta öncesi tüm futbol müsabakalarında uygulanmak üzere aldığı kararı duyurdu.

TÜM MAÇLARDAN ÖNCE SAYGI DURUŞU

Türkiye'yi yasa boğan okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ile öğrencilerimizin anısına bu hafta oynanacak tüm maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."