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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayın ihalesiyle ilgili önemli bir karar aldı.

TFF Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Türk futbolunun gündemindeki konuları ele alırken yayın ihalesinin takvimini de değerlendirdi.

Toplantının ardından Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinin sonuçlandırılacağı tarihin öne çekildiği açıklandı.

YAYIN İHALESİ 30 KASIM'DA SONUÇLANDIRILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 13 Ocak olarak belirlenen yayın ihalesi sonuçlandırma tarihini değiştirdi.

Yayın İhale Komisyonu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda alınan kararla birlikte ihale sürecinin 30 Kasım 2026'da sonuçlandırılması kararlaştırıldı.

SÜPER LİG YAYINLARINDA YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı, yeni dönem yayın ihalesi öncesinde Süper Lig maçlarının yayın kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir teknik çalışma hazırladı.

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın öncülüğünde hazırlanan çalışmada, Avrupa'nın önde gelen ligleri örnek alınarak karşılaşmaların 25 kameraya kadar ulaşan sistemlerle yayınlanması önerildi. Üst düzey maçlarda 18 kameralı Native 4K HDR, diğer karşılaşmalarda ise 14 kameralı HDR yayın standardı hedefleniyor.

Çalışmada ayrıca kritik pozisyonların daha fazla açıdan gösterilmesi, yapay zekâ destekli teknolojilerle cep telefonlarına özel 9:16 dikey maç yayınlarının hazırlanması ve 5.1 Surround ses sistemiyle stadyum atmosferinin izleyicilere daha güçlü aktarılması planlanıyor.

Kulüpler Birliği, bu yeniliklerle Süper Lig'in uluslararası yayıncılık standartlarına ulaşmasını, taraftarların izleme deneyiminin geliştirilmesini ve yayın haklarının ekonomik değerinin artırılmasını amaçlıyor. Önerilerin uygulanıp uygulanmayacağı ise yeni yayın ihalesinin şartnamesiyle netleşecek.