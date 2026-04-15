Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fink’e 4. hakeme yönelik fiili müdahalesi nedeniyle 3 müsabakadan men ve 80 bin lira para cezası verildi.

Kurul ayrıca Galatasaray’a toplam 1 milyon 460 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi. Göztepe ile oynanan erteleme maçında sarı-kırmızılı kulübe taraftarların çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 1 milyon 240 bin, saha olayları gerekçesiyle de 220 bin lira ceza kesildi.

Açıklamada ayrıca Göztepe, Çaykur Rizespor ve Samsunspor taraftarlarına da bilet cezası verildiği belirtildi.