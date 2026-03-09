Süper Lig'de ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş ne de Trabzonspor hakemlerden memnun. Anadolu kulüpleri 4 büyüklerin kollandığını düşünüyor. Özellikle son haftalarda hakemlerin verdiği tutarsız ve istikrarsız kararlar kamuoyunda tepkileri beraberinde getirdi. TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, 'Hataların farkındayız, hakemleri toplantıya alacağız' dedi.

HT Spor’a konuşan Otyakmaz, son haftalarda yapılan hataların federasyon tarafından da görüldüğünü ifade ederek, “Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz” dedi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Hakemlerin zor bir görev üstlendiğini dile getiren Otyakmaz, saha içindeki futbolcuların da zaman zaman hakemleri zor durumda bıraktığını savundu.

Oyuncuların bazı pozisyonlarda kendilerini yere bırakarak hakemleri yanılttığını söyleyen Otyakmaz, tüm paydaşlara sağduyu çağrısında bulundu.

Otyakmaz, “Sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki… Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim” ifadelerini kullandı.

TOPLANTI YAPILACAK

Federasyonun hakemlerle ilgili bir çalışma planladığını da belirten Otyakmaz, hafta içinde hakemlerle eğitim toplantısı yapılacağını söyledi.

Bu toplantının olağan bir süreç olduğunu vurgulayan Otyakmaz, “Hakemlerle hafta içi eğitim için toplanacağız. Bu olağanüstü bir durum değil; olağan bir toplantı” değerlendirmesinde bulundu.