TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Mehmet Nuri Yazıcı başkanlığında Sedefhan Oğuz, Kürşat Ahmet Ünal, Bilgehan Okumuş, Adnan Cevher, Ömer Üründül, Tarık Emre Ekşi, Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Banu Yelkovan’ın da yer aldığı değerlendirmeler sonucunda 4 ödülün sahiplerini belirledi.

Fenerbahçe Kulübü: "Geleceğe Umut" projesi kapsamında transferlerde oyuncu maaşlarının %1’ini dezavantajlı çocukların eğitimine ayırma kararı alan Fenerbahçe, Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görüldü.

Bursaspor Kulübü: TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanacak Adanaspor maçı öncesi rakibinin konaklama sorununu çözerek sporda dostluğu ön plana çıkaran Bursaspor, ödül aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali öncesinde futbolun bir oyun olduğunu hatırlatan ve sporun birleştirici yönünü vurgulayan Tekke, Sosyal Sorumluluk Ödülü aldı.

Polis Memuru Cengiz Yiğit: Malatya’da TFF 3. Lig maçında ayakları üşüyen çocuğa kendi çorabını veren Yiğit, sosyal sorumluluk örneği göstererek ödül kazandı.