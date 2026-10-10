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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nda 3 yılı aşkın süredir görev yapan Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı.

Federasyon, İtalyan teknik adamın görev süresi boyunca elde ettiği başarılara ve Türk futboluna verdiği hizmetlere dikkat çekti.

HACIOSMANOĞLU, MONTELLA İLE GÖRÜŞECEK

TFF'nin açıklamasında, Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun gelecek hafta Türkiye'ye gelecek Montella ile yüz yüze görüşeceği belirtildi.

Hacıosmanoğlu'nun görüşmede İtalyan çalıştırıcıya A Milli Takım'a katkılarından dolayı teşekkürlerini ileteceği bildirildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Millî Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.

TFF olarak, A Millî Takım'daki görev süresi boyunca Millî Takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Millî Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir."