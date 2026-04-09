Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, önceki gün hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen cenaze ve anma programına katıldı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Aküzüm, Bükreş’teki Ulusal Arena’da gerçekleştirilen anma etkinliğinde, Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Anma programı kapsamında Aküzüm, TFF eski başkanlarından ve UEFA’nın bir önceki dönem icra kurulu üyesi Servet Yardımcı ile Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu’yu ziyaret ederek taziyelerini sundu. Görüşmede, Lucescu’nun Türk ve Rumen futbolu arasında kurduğu güçlü bağlar ve iki ülke futboluna bıraktığı kalıcı miras vurgulandı.

Ayrıca Aküzüm, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan’ı ziyaret ederek törenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TFF adına anma alanında Lucescu için açılan hatıra defterine Ural Aküzüm şu satırları yazdı:

"Bilge, filozof ve entelektüel kişiliğinle Türk futbolunda bir kuşağı etkiledin. Futbolu yalnızca bir oyun değil; disiplin, zarafet ve düşünceyle yoğrulmuş bir kültür olarak ele aldın. Türkiye Futbol Federasyonu adına, ülkemizde sayısız futbol insanının yetişmesine katkıların ve iki ülke arasında kurduğun güçlü köprü dolayısıyla en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyorum."