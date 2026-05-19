Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, son dönemde futbol kamuoyunda gündem olan yasa dışı bahis ve şike soruşturmalarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

HT Spor’a değerlendirmelerde bulunan TFF yetkilileri, liglerin tescil edilmeyeceği ya da küme düşmenin kaldırılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Federasyon kaynakları, “Küme düşmenin kaldırılması gündemimizde yer almıyor. Önceliğimiz Türk futbolundaki sorunları temizlemek. Böyle bir uygulama süreci geriye taşır” değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturmaların kapsamının genişletildiği öğrenilirken, TFF’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen kulüp başkanları ve yöneticilerine ilişkin kimlik bilgilerini istediği belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre talep edilen listenin Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de mücadele eden toplam 139 kulübü kapsadığı ifade edildi. Yaklaşık 2 binden fazla yöneticiye ait bilgilerin kısa süre içinde federasyona ulaştırılmasının beklendiği kaydedildi.

Federasyonun ayrıca bahis oynadığı belirlenen isimlere ait işlem kayıtlarını yasa dışı bahis sitelerinden talep edeceği ve incelemelerin bu veriler doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.

Türk futbolunda peş peşe gündeme gelen soruşturmaların ardından TFF’nin atacağı adımların disiplin süreçleri ve olası yaptırımlar açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.