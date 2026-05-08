Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, çeşitli ihlaller nedeniyle kulüplere ve teknik isimlere para cezası ve men cezaları verdi.

Buna göre Beşiktaş’a 1 milyon 630 bin, Galatasaray’a 1 milyon 460 bin, Kayserispor’a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor’a 1 milyon, Kasımpaşa’ya 700 bin, Trabzonspor ve Antalyaspor’a ise 220’şer bin lira ceza verildi.

Teknik isimlerden Volkan Demirel 1 maç men ve 80 bin lira para cezası alırken, Antalyaspor antrenörü Sezgin Takmaz da aynı şekilde 1 maç men ve 80 bin lira ceza aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK’ye 785 bin 250, Amed Sportif Faaliyetler'e 232 bin, Hatayspor’a 110 bin ve Esenler Erokspor’a 84 bin lira ceza uygulandı.