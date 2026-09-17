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Türk futbolunda yeni dönem yayın hakları ihalesi için çalışmalar başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulüp başkanları, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarının yayın haklarının devrine ilişkin düzenlenecek ihale kapsamında Riva'da bir araya geldi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in de aralarında bulunduğu kulüp ve federasyon yöneticileri katıldı.

İHALE 13 OCAK'TA YAPILACAK

Toplantının ardından yeni yayın ihalesinin takvimi de netleşti. 13 Ocak 2027 Çarşamba günü ihale tarihi olarak belirlenirken, yayın ihalesi kurulunun bu tarihe kadar 15 günlük periyotlarla bir araya gelmesine karar verildi.

YAYIN GELİRLERİNİ ARTIRMAK İÇİN YENİ YOL HARİTASI

Toplantıda Türk futbolunun dünya çapındaki tanınırlığını artırmak ve kulüplerin yayınlardan elde ettiği geliri yükseltmek amacıyla uygulanabilecek satış ve pazarlama stratejileri ile yeni iş birlikleri değerlendirildi.

Futbolda önde gelen ülkelerin elde ettiği yayın gelirleri de karşılaştırmalı olarak masaya yatırılırken yeni ihale dönemi için izlenecek yol haritası oluşturuldu.