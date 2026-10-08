Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndaki görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Seymen Gençtürk, katıldığı televizyon programında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Olağanüstü Genel Kurul kararı alacağını ve aday olmayacağını iddia etti.

'BAŞARIMIZDAN DOLAYI CEZALANDIRILDIK'

KRT Spor'a konuşan Seymen Gençtürk şunları söyledi:

"2025 yılından bu yana İbrahim Başkan ile bu işin gitmeyeceğini söylüyordum. İşler iyi gitmiyordu. Bugün ben haklı çıktım. Sadece 3 kişiyle TFF'yi yönetmek ne kadar doğru diye düşünüyor insan. Ben amatör işlerden sorumlu yöneticiydim. İlk yılım çok başarılı geçti. İkinci yılımda başarımızdan dolayı cezalandırıldık.

'CUMA GÜNÜ İSTİFA BEKLİYORUM'

İbrahim Başkan kendi yakın arkadaşını bu işin başına getirdi. Yönetimde olmayan bir arkadaş. Cuma günü istifa bekliyorum. Olağanüstü Genel Kurul kararı alacağına inanıyorum. Aday olacağını düşünmüyorum. Aday olmasını gerektirecek bir argüman yok. İbrahim Başkan, teşekkür ederek gider."