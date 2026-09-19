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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de hakem kararları üzerinden yaşanan tartışmaların ardından yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın, kulüplerle doğrudan iletişim kuracağı bildirildi.

NTV'nin habere göre Taylor, karşılaşmaların tamamlanmasının ardından 48 saat içerisinde kulüp yetkilileriyle görüşerek tartışma konusu olan hakem kararlarını değerlendirecek. Görüşmeler sırasında Taylor’ın, ilgili pozisyondaki kararın doğru veya hatalı olup olmadığı konusunda kulüp temsilcisine bilgi aktaracağı belirtildi.

TFF’nin başlattığı uygulamayla, maçlardaki hakem kararları hakkında televizyon ekranlarında ve sosyal medya platformlarında yapılan “doğru ya da yanlış” şeklindeki değerlendirmelerin önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi.