Napoli'den Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de Futbol Direktörü Oğuz Çetin kulübün kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'2 MİLYON EURO ALACAĞINI SİLDİ'

Lukaku'nun transfer sürecine dair konuşan Oğuz Çetin, "Süreçte kulübe olan aidiyetini net bir şekilde ortaya koydu. Kendi menfaatlerini Napoli’ye karşı fedakarlık yaparak kullandı; 2 milyon Euro alacağını sildi, hatta kulübün talep ettiği 150 bin Euro’yu cebinden ödedi. Maddiyatı hiç önemsemedi. Şampiyon olursak opsiyonu devreye girecek 1+1 yıllık sözleşme yaptık. Bonservisinde ise 5+1 milyon Euro gibi bir rakam söz konusu" ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ HAMLEMİZ İSMAİL KARTAL'

En önemli hamlelerinin İsmail Kartal olduğunu vurgulayan Çetin, "İsmail Hoca kendisini öylesine geliştirmiş ki, bugün dünya futbolunda üst düzey kulüpler ne oynuyorsa onu oynatabilme becerisine sahip. Birebir toplantılar, görsel analizler ve saha pratikleriyle takımı kısa sürede çok önemli bir noktaya taşıdı" diye konuştu.

'TFF'YE BAŞVURDUK MAALESEF ERTELENMEDİ'

Oğuz Çetin ayrıca Lyon maçı nedeniyle TFF'ye Gençlerbirliği ile ilk hafta oynayacakları karşılaşmanın ertelenmesi yönünde başvuruda bulunduklarını ancak bu taleplerinin reddedildiğini şu sözlerle açıkladı:

"Ağustos ayında 7 maç oynayacağız. İki gün sonra Lyon ile oynayacağımız kritik karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği deplasman maçımızın ertelenmesi için TFF’ye başvurduk. Yaklaşık 17 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne katılamıyoruz ve bu süreç hem sportif hem mali açıdan çok kritik. Maalesef Gençlerbirliği maçı ertelenmedi. Hiç fark etmez, bunu da tolere ederiz ve geçeriz. Önümüze ne çıkarsa çıksın kararlılıkla yürüyeceğiz"